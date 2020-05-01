Госдеп после стрельбы у посольства Кубы подтвердил обязательства по защите дипмиссий

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Госдепартамент после инцидента с обстрелом посольства Кубы в Вашингтоне подтверждает свои обязательства по обеспечению безопасности иностранных диппредставительств. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы можем подтвердить, что посольство Кубы в Вашингтоне сегодняшней ночью (в ночь на четверг - прим. ТАСС) подверглось обстрелу, никто не пострадал. Посольство сообщило о причинении ущерба зданию, - отметили в ведомстве. - Личность нападавшего установлена. Служба дипломатической безопасности [Госдепартамента], Секретная служба, Бюро по алкоголю, табаку, оружию и взрывчатым веществам и полиция Вашингтона проводят совместное расследование".

"Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, мы берем на себя ответственность по обеспечению безопасности миссий от вторжений, нанесения ущерба и угроз", - заявили в Госдепартаменте.

В ночь на четверг мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили корреспонденту ТАСС в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса. Сейчас он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.