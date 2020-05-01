Сухопутные войска США закупили партию ракет для систем Patriot на $6 млрд

ТАСС, 1 мая. Сухопутные войска (СВ) США закупили партию новейших зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement) стоимостью более $6 млрд для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила пресс-служба американской компании Lockheed Martin, производящей эти ракеты.

"СВ США и Lockheed Martin подписали соглашение на поставку ракет PAC-3 MSE, комплектов модернизации пусковых установок и необходимого оборудования и услуг. Данная техника предназначена как для американских военных, так и для иностранных заказчиков", - отметили в Lockheed Martin, не уточнив количество ракет, предполагаемое к поставке.

Данное вооружение будет поставлено в 2021-2023 финансовых годах (1 октября 2020 года - 30 сентября 2023 года). Общая стоимость контракта составит $6,07 млрд.

Как отметили в пресс-службе, для выполнения вышеупомянутого заказа Lockheed Martin расширяет производственные мощности на предприятии в городе Камден (штат Арканзас), где собираются ракеты PAC-3 MSE.

Контракты на закупку ракет PAC-3 MSE для систем Patriot на данный момент подписали десять стран, в том числе США, Катар, Япония, Румыния, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Корея, Бахрейн и Германия.