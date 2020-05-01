Командующий ВМС Ирана объяснил инцидент с США вторжением американцев в район учений

ТЕГЕРАН, 1 мая. /ТАСС/. Инцидент между американскими кораблями и иранскими боевыми катерами произошел по причине вторжения сил США в район военных учений. Об этом заявил в пятницу командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алиреза Тангсири.

"Они вторглись в район, где мы проводили маневры, о которых было объявлено ранее", - цитирует его агентство Tasnim. Тангсири отметил, что "своими действиями США пытались подорвать безопасность [Ирана], поэтому им было указано убраться [из района проведения учений]".

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским кораблям на море.