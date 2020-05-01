{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Командующий ВМС Ирана объяснил инцидент с США вторжением американцев в район учений

Алиреза Тангсири заявил, что своими действиями Вашингтон пытался подорвать безопасность Тегерана

ТЕГЕРАН, 1 мая. /ТАСС/. Инцидент между американскими кораблями и иранскими боевыми катерами произошел по причине вторжения сил США в район военных учений. Об этом заявил в пятницу командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алиреза Тангсири.

"Они вторглись в район, где мы проводили маневры, о которых было объявлено ранее", - цитирует его агентство Tasnim. Тангсири отметил, что "своими действиями США пытались подорвать безопасность [Ирана], поэтому им было указано убраться [из района проведения учений]".

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским кораблям на море.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Токаев: Казахстан уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству с Россией
Президент Казахстана напомнил, что республика является активным участником авторитетных евразийских структур, включая ШОС и ОБСЕ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС