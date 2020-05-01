Более тысячи человек собрались на массовую демонстрацию в Берлине, несмотря на запрет

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Более тысячи человек собрались на первомайскую демонстрацию в районе Кройцберг, передает корреспондент ТАСС. Стихийное мероприятие проходит, несмотря на запрет собраний, обусловленный пандемией.

Собраться на демонстрацию призвало левацкое объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin ("Революционный Первомай Берлин"). Раз в 20 минут инициаторы объявляют новое место встречи, и участники разными путями децентрализованно добираются до него. Организаторы избрали такую тактику, чтобы формально обойти запрет на политические собрания численностью больше 20 человек. На деле же все выглядит как большая несогласованная акция, дистанцию 1,5 м соблюдают единицы.

В четверг сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель и столичная полиция заявили, что полиция не допустят проведения демонстрации в Кройцберге. Любые политические собрания в Берлине численностью более 20 человек запрещены из-за ситуации с коронавирусом. На подходе к главным площадям Кройцберга дежурят десятки стражей порядка.

Из года в год акции левых радикалов в Кройцберге заканчиваются столкновениями с полицией. Первые и самые массовые беспорядки на Первомай прошли в этом столичном районе еще в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. Освободить район от хулиганов полицейским удалось лишь в ночь на 3 мая. Около 100 человек пострадали, 47 радикалов были задержаны.