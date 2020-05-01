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Пандемия коронавируса нового типа

Белый дом опроверг сообщения о давлении на разведку в вопросе происхождения коронавируса

Ранее The New York Times сообщила, что представители вашингтонской администрации заставляют разведслужбы "искать доказательства, подтверждающие необоснованную теорию" о том, что правительственная лаборатория в Ухане стала источником вспышки коронавируса

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Администрация США не оказывает давления на разведсообщество страны относительно вопроса о происхождении коронавируса. С таким утверждением выступила в пятницу новый пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

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"Я могу вас заверить, что никто не оказывает давления на разведсообщество", - сказала она журналистам на брифинге. Макинэни просили прокомментировать материал, опубликованный в четверг в газете The New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждало, что представители вашингтонской администрации заставляют разведслужбы "искать доказательства, подтверждающие необоснованную теорию о том, что правительственная лаборатория в китайском Ухане стала источником вспышки коронавируса".

В свою очередь аппарат директора Национальной разведки США в четверг опубликовал заявление, в котором сообщается, что разведсообщество страны пришло к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться коронавирус.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь отмечал, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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