В столице Словении прошла массовая антиправительственная акция велосипедистов

ЛЮБЛЯНА, 1 мая. /ТАСС/. Более тысячи велосипедистов приняли участие в акции протеста против правительства Словении, собравшись в пятницу вечером у здания национального парламента в Любляне. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, демонстранты призывают к отставке премьер-министра страны Янеза Янши и отказу от ограничения гражданских свобод в связи с пандемией коронавируса.

Акция, получившая название "С балконов - на велосипеды", была организована объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских НПО. Протестующие обвиняли власти в коррупции и использовании пандемии в собственных интересах.

Большинство демонстрантов были в масках, но при этом нарушали социальную дистанцию, сосредоточившись на площади у входа в здание парламента и на близлежащих улицах. Несмотря на то, что в Словении запрещены любые собрания из-за пандемии коронавируса, сотрудники полиции никого не задерживали. Правоохранители лишь перекрыли движение автомобилей в правительственном квартале для безопасности участников акции.

Первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных в республике возросло до 1 434, 93 человека умерли. Большинство заразившихся находятся на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса был введен на территории Словении 16 марта. По всей стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, прекращено движение общественного транспорта, закрыты все бары и рестораны. Посещение работающих общественных учреждений разрешено лишь при наличии медицинской маски и соблюдении социальной дистанции. Нарушителям грозит штраф в размере до €400. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.