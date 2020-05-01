СБ ООН обсуждает резолюцию по мерам помощи странам во время пандемии

ООН, 1 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН ведет консультации по проекту резолюции о мерах борьбы с пандемией, однако консенсуса пока нет. Об этом заявил в пятницу на брифинге в формате видеоконференции постпред председательствующей в СБ в мае Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

"Было предложено две резолюции: проект десяти непостоянных членов и проект пятерки постоянных членов СБ. Теперь оба эти варианта объединены. "На столе" одна резолюция, но консенсуса по ней пока нет. Есть политические разногласия между некоторыми членами СБ", - сказал он.

"Работа продолжается. Я надеюсь, что эти разногласия будут разрешены как можно скорее. Я думаю, что СБ ООН должен активно действовать по этой теме", - добавил дипломат.

В проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отмечается поддержка призыва генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня во всех конфликтных зонах в мире из-за пандемии. Там также говорится о необходимости наделить миротворческие миссии ООН полномочиями помогать правительствам стран в реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.

В то же время в проекте резолюции СБ ничего не говорится о лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией. Ранее Генассамблея ООН в своей резолюции утвердила лидирующую роль ВОЗ, однако позже от этого пункта отмежевались США. Как стало известно ТАСС, ранее также разногласия возникли между США и Китаем в связи с необходимостью упоминать в резолюции страну происхождения заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.