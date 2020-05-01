{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СБ ООН обсуждает резолюцию по мерам помощи странам во время пандемии

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что консенсуса пока нет

ООН, 1 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН ведет консультации по проекту резолюции о мерах борьбы с пандемией, однако консенсуса пока нет. Об этом заявил в пятницу на брифинге в формате видеоконференции постпред председательствующей в СБ в мае Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Было предложено две резолюции: проект десяти непостоянных членов и проект пятерки постоянных членов СБ. Теперь оба эти варианта объединены. "На столе" одна резолюция, но консенсуса по ней пока нет. Есть политические разногласия между некоторыми членами СБ", - сказал он.

"Работа продолжается. Я надеюсь, что эти разногласия будут разрешены как можно скорее. Я думаю, что СБ ООН должен активно действовать по этой теме", - добавил дипломат.

В проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отмечается поддержка призыва генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня во всех конфликтных зонах в мире из-за пандемии. Там также говорится о необходимости наделить миротворческие миссии ООН полномочиями помогать правительствам стран в реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.

В то же время в проекте резолюции СБ ничего не говорится о лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией. Ранее Генассамблея ООН в своей резолюции утвердила лидирующую роль ВОЗ, однако позже от этого пункта отмежевались США. Как стало известно ТАСС, ранее также разногласия возникли между США и Китаем в связи с необходимостью упоминать в резолюции страну происхождения заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

Теги
ЭстонияГутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Лидер КНДР посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС