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Источник: ЛНА намерена сформировать Высший национальный совет для управления Ливией

По данным собеседника ТАСС, в него войдут военные и представители племен

КАИР, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в настоящее время консультации с целью формирования Высшего национального совета, а также правительства технократов для управления страной в переходный период. Об этом заявил ТАСС в пятницу источник в Палате представителей (избранный постоянный парламент) Ливии.

"Сейчас ведутся консультации по формированию Высшего национального совета и правительства технократов", - указал он. Предполагается, что в первый орган, который возглавит Хафтар, войдут военные и представители племен. "Что касается кабмина, то, как ожидается, в нем будет 20 министерских портфелей и два вице-премьера", - отметил источник.

27 апреля ЛНА, которая уже больше года ведет наступление на Триполи, объявила о взятии на себя управления государством. Тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания Правительства национального согласия (ПНС под руководством Фаиза Сарраджа) и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Он пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа.

Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств. В ООН указали на то, что поддерживают политическое соглашение об урегулировании в Ливии и выступают против любых изменений, достигаемых военным путем. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не одобряет заявление командующего ЛНА о том, что теперь он "будет единолично решать, как жить ливийскому народу". В ответ на реакцию осуждения в армии заявили, что "международное сообщество должно уважать волю ливийского народа и выбрать между поддержкой ливийцев и стабильности в стране или поддержкой террористов, турецкого вторжения, насилия и хаоса".

Заседающий в Триполи кабмин назвал заявление Хафтара "попыткой нового переворота", а позднее отверг выдвинутое в среду армией предложение о прекращении огня на время священного для мусульман месяца поста рамадан.

Теги
Ливия
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