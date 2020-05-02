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Трамп выдвинул своего спецпосланника на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Маршалл Биллингсли будет совмещать два поста

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего спецпредставителя по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли одновременно на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

Таким образом, Биллингсли будет совмещать два поста. Назначение спецпредставителем он получил менее месяца назад - 10 апреля.

До этого Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма. В прошлом он работал в Госдепартаменте США, Пентагоне, структурах НАТО, аппарате комитета по иностранным делам Сената Конгресса и частном секторе.

Как писала в феврале газета Politico, Трамп занимался поисками спецпосланника для переговоров с Россией по контролю над вооружениями. Утверждалось, что главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Москвой, однако Трамп якобы мог настоять, чтобы спецпредставитель также занялся вовлечением в процесс разоружения Китая.

Теги
СШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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