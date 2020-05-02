AP: обстрелявший посольство Кубы в США опасался угроз от преступных группировок

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Стрелок, открывший огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, опасался угроз, якобы поступавших ему от кубинских преступных группировок. Как сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP), об этом нападавший заявил следователям.

Агентство отмечает, что стрелок по имени Александер Аласо родился на Кубе и проходил там службу в армии. В 2003 году переехал в Мексику, а несколько лет спустя попросил политическое убежище в США. В 2014 году он посещал Кубу, где вел проповедническую деятельность, после чего ему якобы стали поступать угрозы от местных преступных группировок.

Последние несколько месяцев, указывает AP со ссылкой на судебные материалы, мужчина, будучи уверенным в том, что за ним охотятся представители организованной преступности, жил в личном автомобиле. По словам самого задержанного, он прибыл к посольству Кубы приблизительно в 02:00 четверга и предпринял неудачную попытку сжечь флаг Кубы. После этого, по признанию мужчины, он взял в руки флаг США, автомат и открыл огонь по зданию дипмиссии. AP отмечает, что, по словам стрелка, он "из-за постоянных угроз со стороны организованной преступной группировки с Кубы хотел добраться до них быстрее", чем они доберутся до него, имея в виду правительство Кубы.

AP подчеркивает, что мужчина признался в том, что ранее проходил лечение в психиатрической больнице. Его жена якобы также советовала ему обратиться за помощью врачей, когда он "слышал голоса в голове". В марте по итогам посещения психиатрической лечебницы ему было выписано лекарство, однако он, по собственному признанию, не придерживался курса его приема.

Атака на посольство

В ночь на четверг мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили корреспонденту ТАСС в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Сейчас он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.