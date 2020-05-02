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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Пакистана пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Имран Хан также подчеркнул, что пандемия коронавируса является общей проблемой

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в субботу пожелал российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого был подтвержден коронавирус, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter.

"Желаю премьер-министру России Михаилу Мишустину быстрого восстановления и хорошего здоровья", - написал Хан.

Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса является общей проблемой, в решении которой Пакистан держится вместе с Россией.

Ранее в четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПакистанРоссияХан, ИмранБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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