Зариф: США требуют оружейного эмбарго для Ирана, а сами экспортируют оружие по всему миру

ТЕГЕРАН, 2 мая. /ТАСС/. США добиваются продления оружейного эмбарго для Ирана, в то время как сами экспортируют вооружение по всему миру. Об этом в субботу на своей странице в Twitter написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Госсекретарь США Майкл Помпео, очевидно, так обеспокоен Ираном, что распространяет оружие по всему миру", - заявил он. Министр также добавил, что Иран "был крупным импортером американского оружия до 1979 года".

По словам Зарифа, "США долгое время были лидером в мире по военным расходам, продаже вооружения, а также главным зачинщиком военных конфликтов".

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия оружейного эмбарго.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия СБ ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Тегерана на основании положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. В соответствии с положениями СВПД, который был подписан постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит.