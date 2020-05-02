В МИД Казахстана заявили, что в стране не ведутся разработки биологического оружия

НУР-СУЛТАН, 2 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана открыты для международного сотрудничества на базе Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана, опубликованном в субботу.

"Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия юридически обязывающего документа по верификации и мониторингу биологической деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечено, что система здравоохранения Казахстана ориентирована на борьбу с коронавирусом, ЦРЛ вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания. В лаборатории разработаны тест-системы для выявления новой инфекции.

"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", - подчеркнули в МИД, отметив, что участились случаи распространения в СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности.

В ведомстве напомнили, что ЦРЛ полностью принадлежит Казахстану и в настоящее время финансируется исключительно из республиканского бюджета. "Весь штат ее сотрудников состоит из отечественных специалистов. Любая работа, которая проводится в ЦРЛ, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства Казахстана. Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ", - пояснили в министерстве.