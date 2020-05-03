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И.о. помощника главы Госдепа по делам Южной и Центральной Азии покинет ведомство

Госсекретарь США Майкл Помпео не уточнил, кто может занять этот пост после ухода Элис Уэллс

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в мае завершит свою работу в Госдепартаменте. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter госсекретарь Майкл Помпео.

"После 31 года преданной службы посол Элис Уэллс завершит в этом месяце свою карьеру в Госдепартаменте", - написал он.

Помпео не уточнил, кто может занять этот пост после ее ухода.

Уэллс была назначена исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии в июне 2017 года.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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