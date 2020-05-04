Президент Венесуэлы объявил о начале новой фазы военных учений

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая. /ТАСС/. Новая фаза военных учений "Боливарианский щит - 2020" начнется в ближайшие часы в Венесуэлы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"Наш главнокомандующий приказал в ближайшие часы начать на территории всей страны новую фазу военных учений "Боливарианский щит". Приоритетное значение будет отдано прибрежному региону", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Владимира Падрино Лопеса.

Он отметил, что военнослужащие будут тщательно наблюдать за прибрежными районами, чтобы не допустить проникновения на территорию страны "новых лиц или ячеек заговорщиков, которые хотят подорвать мир в стране".

Ранее венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить вторжение со стороны Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, наемники попытались проникнуть в Венесуэлу на лодках со стороны моря.

В феврале президент южноамериканской республики Николас Мадуро объявил, что в текущем году Венесуэла будет проводить внезапные военные учения, без предварительного объявления дня начала. По словам главы государства, маневры будут проходить в рамках учений "Боливарианский щит - 2020", первый этап которых состоялся 15-16 февраля.