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Премьер Молдавии назвал политической авантюрой попытку заблокировать российский кредит

Речь идет о кредите на сумму €200 млн

КИШИНЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал политической авантюрой попытку оппозиции заблокировать российский кредит на сумму €200 млн. В ходе брифинга в понедельник он сообщил, что в этом случае республике придется значительно сокращать расходы.

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"В случае аннулирования этого кредитного соглашения правительство будет вынуждено урезать бюджет на 4 млрд леев (примерно €200 млн). Те, кто начал эту политическую авантюру, будут нести ответственность за это", - сказал Кику.

Конституционный суд Молдавии рассмотрит законность соглашения о займе 7 мая. На этом заседании будут обсуждаться сразу три обращения, которые направили в судебную инстанцию представители проевропейских оппозиционных партий. Они считают, что договор с РФ нарушает Конституцию Молдавии и противоречит национальным интересам.

Россия согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе президента республики Игоря Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом Молдавии. Согласно документу, €200 млн планируется перечислить республике двумя траншами по €100 млн. Первый транш - не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, второй - не позднее 31 октября 2020 года. Деньги предоставлялись на цели бюджетной поддержки на 10 лет под 2% годовых.

Ранее Додон заявил, что кредит РФ, а также $235 млн от Международного валютного фонда (МВФ) позволят покрыть незапланированные расходы бюджета, связанные с реализацией мер по борьбе с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом.

Теги
РоссияМолдавияКику, Ион
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