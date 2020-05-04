Януковича повторно вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вызывает экс-президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий на 13 мая. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГБР.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 года рождения, в 15:00 13 мая 2020 года", - сказано в сообщении о вызове Януковича.

ГБР уточнило, что Януковича вызывают "для приобретения процессуального статуса и проведения следственных и процессуальных действий по уголовному делу" в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Приговор Януковичу

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд признал бывшего президента невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

1 марта 2019 года Оболонский суд направил в апелляционный суд поступившие от адвокатов шесть апелляций на приговор экс-президенту. Спустя несколько дней суд вернул приговор в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. 20 марта Оболонский суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Тогда же суд отказал защите бывшего президента в исправлении описок в приговоре.