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Опрос: число сторонников Зеленского снижается

По данным Киевского международного института социологии, за действующего главу Украины готовы проголосовать 42,6% граждан

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Владимир Зеленский на выборах главы государства, если бы они проводились в апреле, получил бы поддержку 42,6% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник на сайте КМИС.

Согласно данным опроса, за Зеленского в первом туре проголосовали бы 42,6% респондентов. Второй в президентском рейтинге - лидер "Европейской солидарности" экс-президент Петр Порошенко (14,9%), третий - представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко (12,2%). За Юлию Тимошенко проголосовали бы только 9,7%.

Если бы в апреле проходили выборы в Верховную раду, то в нее прошли бы только четыре партии: "Слуга народа" (32,6%), ОПЗЖ (15,8%), "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батькивщина" (12%). Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в Раду в июле 2019 года, до 3,5%.

В конце февраля 2020 года, по данным КМИС, к главе украинского государства положительно относились 47% граждан страны, негативно - 24%.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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