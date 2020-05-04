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НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генштабов 14 мая

Участники конференции обсудят влияние пандемии на военную активность альянса

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. НАТО впервые в истории проведет видеоконференцию начальников генштабов 14 мая для обсуждения влияния пандемии на военную активность альянса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАТО. Эта встреча заменит намеченное на май плановое заседание Военного комитета альянса.

"Военный комитет НАТО проведет первую в истории видеоконференцию начальников генеральных штабов альянса 14 мая под председательством начальника Военного комитета Стюарта Пича", - говорится в сообщении пресс-службы. В видеоконференции примут также участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Уолтерс и командующий НАТО по трансформации Андре Ланата.

"Впервые в истории альянса Военный комитет НАТО в составе 30 начальников генеральных штабов, в том числе глава военного ведомства последнего присоединившегося члена альянса - Северной Македонии - проведут онлайн-конференцию для обсуждения операций, миссий и активности альянса. Естественно, начальники генштабов обсудят, в частности, глобальный кризис коронавируса, его влияние на деятельность альянса и поддержку со стороны НАТО реагирования на пандемию", - отмечается в сообщении.

В числе прочего Военный комитет обсудит продолжение сокращения миссии НАТО в Афганистане после заключения мирных договоренностей между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), которые, однако, не привели к снижению напряженности в Афганистане. Кроме того, альянс будет обсуждать возможности расширения тренировочной миссии в Ираке, деятельность которой на практике уже более четырех месяцев остается замороженной. Ее работа была блокирована после резкого ухудшения отношений между США и Ираком из-за убийства в январе иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара ВВС США по кортежу Сулеймани близ международного аэропорта Багдада.

Теги
Столтенберг, Йенс
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