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Президент Кубы осудил военные угрозы США в отношении Венесуэлы

Мигель Диас-Канель заявил, что США дискредитируют международные организации и подрывают двусторонние отношения

ГАВАНА, 4 мая. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 4 мая осудил военные угрозы США в отношении Венесуэлы и попытки Вашингтона дискредитировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии.

"Мы отвергаем недавние тяжкие военные угрозы правительства США в отношении братской Венесуэлы", - сказал он, выступая на саммите Движения неприсоединения (ДН), который проходит в формате видеоконференции.

"В этих сложных условиях США подрывают мультилатерализм и дискредитируют международные организации, в частности ВОЗ", - добавил Диас-Канель.

Президент Кубы также вновь потребовал, чтобы власти США "провели тщательное и быстрое расследование и назначили суровое наказание" виновному в нападении на здание посольства республики в Вашингтоне. "Я вынужден требовать от правительства США гарантий безопасности наших дипмиссий на их территории", - добавил он.

В ночь на 30 апреля мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Правоохранительные органы США задержали стрелявшего.

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СШАКубаВенесуэла
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