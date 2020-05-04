Медведчук: американские лаборатории на Украине де-факто являются военными базами США

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Биолаборатории США, находящиеся на территории Украины и выполняющие задачи Министерства обороны Соединенных Штатов, де-факто являются не чем иным, как военными базами, что прямо запрещено Конституцией Украины. Об этом в понедельник заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Министерству обороны США и выполняющие поставленные им задачи, службу на которых несут граждане Соединенных Штатов, де-факто являются не чем иным, как военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины", - цитирует Медведчука пресс-служба партии.

Политик отметил, что на депутатское обращение о работе 15 военных биолабораторий США на Украины первым ответило американское посольство. Медведчук считает, что вопрос размещения таких опасных объектов на территории страны в большей степени волнует официальный Вашингтон, чем украинскую власть, "и является доказательством высочайшего внимания к этому вопросу со стороны Пентагона". "Обращение народных депутатов Украины - мое и моего коллеги Рената Кузьмина - призвано заставить власть, и в первую очередь президента Владимира Зеленского, дать прямой ответ на вопрос: какое место занимает борьба с биологическими угрозами в системе национальной безопасности?" - подчеркнул он.

Медведчук считает, что распространение коронавируса "при всей своей серьезности не является самой страшной из возможных биологических угроз". "Вирусы, созданные в военных лабораториях развитых стран, куда более опасны, чем природные штаммы вирусов, которыми болеют летучие мыши или другие животные", - заявил политик.

Опасные лаборатории

Ранее ОПЗЖ потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. В ответе диппредставительства говорилось, что на Украине есть исследовательский центр, который работает "над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов" и не может стать источником эпидемий. Медведчук назвал это заявление "жалкой попыткой оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями".

Кроме того, партия установила, что посольство пытается скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов, которая была на сайте диппредставительства еще три года назад. "В 2017 году посольство США не только открыто курировало как минимум две лаборатории третьего (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто заявляло об этом, - отметил Медведчук, - Это не является доказательством того, что не было вторых, более опасных лабораторий, либо же в этих лабораториях не проводили эксперименты с возбудителями максимального уровня угрозы, но совершенно точно свидетельствует о желании посольства США удалить компрометирующую их информацию".

Создание на Украине отдельной лаборатории для таких патогенов, по словам политика, "свидетельствует о проведении экспериментов на людях". "Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в США, однако разрешены в Украине - как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и сырьевой придаток", - заключил Медведчук. Он также раскритиковал позицию действующей на Украине власти, "которая не хочет открыть правду, опасаясь гнева "вашингтонского обкома".