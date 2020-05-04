Госдеп считает ВОЗ недостаточно подотчетной в плане гуманитарного содействия

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недостаточно подотчетна в плане гуманитарного содействия. Такое мнение высказал в понедельник в ходе телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга.

"За последние 20 лет США выделили $5 млрд ВОЗ, из них за 10 лет - $3,2 млрд. За прошлый год было выделено около $400 млн, - сказал он. - Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ является [недостаточно] подотчетным, открытым партнером. В плане гуманитарного содействия мы всегда смотрим за тем, что лучше выполняет данные задачи".

"Президент выразил озабоченность касательно организации, - продолжил представитель Госдепартамента - <...> США ежегодно направляют $18-20 млрд на гуманитарное содействие в мире, тем самым средства для ВОЗ составляют два процента от общего числа".

По словам сотрудника ведомства, США нужны гарантии того, что партнеры выполняют свою работу. "Мы полностью привержены обеспечению того, чтобы каждый доллар был правильно потрачен и был подотчетен", - отметил он.

Президент США заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".