{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. Пожилые люди и дети смогут выйти на прогулку в разные дни и время

АНКАРА, 4 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье [10 мая] на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11:00 (время совпадает с московским) до 15:00. Дети в возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11:00 до 15:00. Люди в возрасте с 15 до 20 лет получат возможность выйти на улицу в те же часы 15 мая", - сообщил турецкий лидер в эфире телеканал NTV.

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума. Между тем Эрдоган пояснил, что если население республики не будет следовать плану по нормализации жизни в стране, то власти готовы вновь усилить меры.

Меры по борьбе с распространением коронавируса в Турции начали приниматься с начала апреля. Тогда власти ввели комендантский час для лиц младше 20 лет и старше 65 лет, а также запретили въезд и выезд в 31 провинцию, включая Анкару, Стамбул и Анталью. Кроме того, с 10 апреля в стране каждые выходные вводился двухдневный комендантский час для всех жителей Турции.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 127 тыс., умерли 425 человек, выздоровели 68 166.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Офис президента Украины предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу в Минске
Кроме представителей исполнительной власти в состав украинской делегации войдут депутаты Верховной рады
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС