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Офис президента Украины предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу в Минске

Кроме представителей исполнительной власти в состав украинской делегации войдут депутаты Верховной рады

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечающий в команде главы государства за переговоры по Донбассу, заявил, что западные страны "нормандской четверки" соглашаются с необходимостью дать импульс переговорам в Минске, чтобы сделать эту работу более эффективной. Об этом он заявил в онлайн-выступлении на мероприятии, организованном американским Atlantic Council.

"Мы с представителями других государств четверки сделали общий вывод, что сейчас важно придать новый импульс Минске. И Украина это делает", - цитирует Ермака украинское издание "Европейская правда".

По его словам, Киев выступил с рядом новых инициатив. "Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительности в трехсторонней Контактной группе. То есть наряду с руководителем нашей делегации [Леонидом] Кучмой, его заместителем становится вице-премьер [Алексей] Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра", - сказал Ермак.

Кроме представителей исполнительной власти, отметил глава офиса президента, в состав украинской делегации войдут депутаты Верховной рады. "Мы добавляем представителей парламента, и к этой работе будут привлечены руководители нескольких профильных комитетов", - подчеркнул он.

Ермак выразил надежду, что симметричные изменения произойдут в делегациях других государств. "Мы надеемся, что на такое же усиление пойдут и русские. И это значит, что переговоры станут эффективными", - добавил он.

Глава офиса президента назвал еще одну инициативу Киева - сделать переговоры в Минске "ежедневными, а не раз в две недели". Однако, по информации издания, деталей этого предложения во время онлайн-встречи не прозвучало.

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