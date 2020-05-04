В Киеве заявили, что стремятся развивать стратегическое партнерство с США

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Политика США в отношении Украины не изменилась в условиях пандемии коронавируса и Киев делает все возможное для развития стратегического партнерства с Вашингтоном. Об этом заявил в понедельник глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе телеконференции, организованной американской консервативной организацией "Атлантический совет" (Atlantic Council).

"Ни внутриполитические процессы в США, ни пандемия коронавируса не подорвали двухпартийную поддержку Украины, - заявил он. - Я полностью согласен с тем, что США сегодня заинтересованы в стабильной Европе со всех точек зрения, включая экономическую, а Украина - это неотъемлемая часть Европы и поэтому успех Украины - это успех Европы и успех США". "Мы хотим, чтобы эти отношения развивались и мы были стратегическими партнерами, у которых существуют общие интересы, - добавил он. - Украина делает все возможное для этого".

На вопрос о том, проводили ли США консультации с Украиной по вопросу о возможности продления действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), глава офиса президента Украины ответил, что "этот вопрос не обсуждался, но такие обсуждения могут состояться в будущем". "Надеюсь, что наши американские партнеры будут иметь возможность обсудить с нами все, что затрагивает интересы Украины, - добавил он. - Это очень важно".

На вопрос о возможности ослабления европейскими странами санкций, введенных в отношении России, он заявил, что они "должны оставаться в силе до полного возвращения Украине всех территорий". "Надеюсь, что наши американские и европейские друзья и партнеры будут поддерживать нас и далее", - заявил Андрей Ермак.

Главе офиса президента Украины был задан вопрос о том, повлияет ли пандемия коронавируса на планы проведения местных выборов на Украине в октябре. "Пока дата проведения местных выборов остается неизменной, - заявил он. - Я очень надеюсь, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на неподконтрольных территориях, то есть на всей территории нашей страны, и эти выборы будут проходить по украинскому законодательству и станут важным стимулом для интеграции нашего общества", - отметил он.