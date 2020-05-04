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Министры иностранных дел Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

В МИД Германии напомнили, что ранее главы МИД "нормандской четверки" были едины во мнении, что нужно последовательнее реализовывать решения саммита

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудил в понедельник со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщило в Twitter внешнеполитическое ведомство Германии.

"Обсудили сегодня с Дмитрием Кулебой, как можно быстро достигнуть улучшения ситуации для жителей востока Украины", - приводит МИД слова Мааса.

В германском ведомстве напомнили, что на прошлой неделе главы МИД "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) "были едины во мнении, что нужно последовательнее реализовывать решения саммита [стран "нормандской четверки"] в Париже".

30 апреля главы МИД России, Германии, Франции и Украины провели переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговоров выразили неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых в Париже договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными, а также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие в настоящий момент условий для проведения нового саммита "нормандской четверки".

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