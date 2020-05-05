AP: силовики США предупредили штаты о возможных методах вмешательства России в выборы

ТАСС, 5 мая. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предостерегли власти американских штатов о методах, которыми, по их мнению, Россия может воспользоваться для вмешательства в предстоящие выборы. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на докладную записку правоохранительных органов, имеющуюся в его распоряжении.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о вмешательство в выборы, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал в феврале, что по мере приближения к ноябрю будет появляться все больше "параноидальных сообщений" на эту тему.

По сведениям агентства, в докладной записке МВБ и ФБР, датированной 3 февраля, перечислены восемь способов вмешательства в выборы, к которым, как полагают силовики, может прибегнуть Россия. При этом подчеркивается, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая, когда РФ задействовала хотя бы один из этих методов, среди которых тайное консультирование кандидатов и их избирательных штабов. Associated Press подчеркивает, что в документе не называются конкретные политики, поддержку которым может оказать Москва.

Как утверждается в записке, российская сторона также способна задействовать хакерские атаки, влияние на аудиторию через социальные сети и контролируемые государством СМИ, использование различных экономических рычагов давления, манипуляции с базой данных избирателей, предоставление финансовой поддержки кандидатам.

Агентству пока не удалось получить реакцию министерства, в ФБР от комментариев воздержались.

Ожидаемые обвинения

На выборах 3 ноября американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 членов Сената Конгресса США, всех членов Палаты представителей, 11 губернаторов. Кроме того, в нескольких штатах пройдут выборы членов законодательных собраний.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.