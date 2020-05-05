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Пандемия коронавируса нового типа

Абэ осудил наращивание санкций США против Ирана в период пандемии

По словам премьер-министра Японии, нет другого способа справиться с вирусом, кроме сотрудничества всех стран

ТЕГЕРАН, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает неправильной политику наращивания санкций США в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вторник в ходе телефонных переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани.

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"Премьер-министр Японии назвал неправильным наращивание санкций США против Ирана в тяжелой ситуации распространения коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы Роухани. Абэ добавил, что "в текущих условиях на повестке дня всех стран должны быть гуманитарные действия".

По словам президента Ирана, "из-за усиления бесчеловечных санкций Вашингтона в отношении Тегерана сегодня иранская сторона сталкивается с большими проблемами даже при [импорте] медицинского оборудования и поставок продовольствия". "Нет другого способа справиться с вирусом, кроме сотрудничества всех стран", - отметил он.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего стало уменьшаться и в последние недели стабилизировалось на уровне 900 - 1 250 случаев. К настоящему моменту в стране выявлены 98,5 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 277 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияСШАИранРоухани, ХасанАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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