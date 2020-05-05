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Зеленский утвердил расширенный состав делегации Украины в контактной группе в Минске

Указом президента Украины также определяется сегмент ответственности каждого члена группы

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил расширенный состав и регламентировал полномочия делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующий указ Зеленский подписал во вторник, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Руководитель офиса президента Андрей Ермак, который по поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в контактной группе, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена", - говорится в сообщении.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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