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Трамп считает, что его победа на выборах в 2016 году предотвратила войну с КНДР

Также президент США отметил, что численность американских войск за рубежом в последние годы сократилась

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах в 2016 году предотвратила военный конфликт с КНДР. С таким утверждением он выступил в опубликованном во вторник интервью газете New York Post.

"Помните, как все утверждали, что я начну войну в течение 24 часов [после вступления на пост президента] из-за своего характера? Те люди меня не понимали", - заявил он. "Посмотрите на Северную Корею - где же война? - продолжал он. - Если бы меня не избрали, вы бы находились в состоянии войны с Северной Кореей, вы были бы в состоянии войны прямо сейчас".

По его словам, численность американских войск за рубежом в последние годы сократилась. "Только посмотрите, как у нас обстоят дела с войсками, - заявил он. - Сейчас совершенно иная ситуация. Мы сократили их до 8 тыс. в Афганистане, до 4 тыс. в Ираке, до нуля в Сирии. Это совершенно иная ситуация, она совершенно отличается от того, что думали люди".

"Это не значит, что мы не будем воевать, если придется. Но мы затратили 8 триллионов долларов в результате одного из самых неудачных из когда-либо принимавшихся решений - вмешаться на Ближнем Востоке, - продолжал он. - Возможно, это было наихудшее решение в истории нашей страны - вмешаться на Ближнем Востоке. Миллионы людей погибли с обеих сторон".

"Мы действовали как полицейские силы, - заявил он далее. - Мы были чем-то вроде патрульных полицейских. Мы не вели войну так, как надо ее вести для победы. Я бы назвал это худшим решением в истории нашей страны".

На вопрос о том, каким бы он хотел остаться в истории, Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его помнили как великого президента. "Думаю, мое наследие будет состоять в том , что я был великим президентом, - заявил он. - Это то, чего бы я хотел. Что я был великим президентом, что я заботился о людях, что я защищал людей".

73-летний Дональд Трамп добивается переизбрания на пост президента США на второй четырехлетний срок на предстоящих 3 ноября выборах.

Теги
СШАКНДРТрамп, Дональд
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