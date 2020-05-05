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Кандидат на пост директора нацразведки США предоставлял юридические услуги Браудеру

Джон Рэтклифф 5 мая выступает в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных его назначению

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Претендент на пост главы Национальной разведки США конгрессмен Джон Рэтклифф рассказал, что предоставлял юридические услуги основателю британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, заочно осужденному в РФ за финансовые преступления. Об этом говорится в опубликованных во вторник ответах республиканца на вопросы членов спецкомитета по разведке Сената Конгресса США.

"Как сотрудник [юридической фирмы] Ashcroft Sutton Ratcliffe LLP я неоднократно в период с 2009 год по 2014 год предоставлял юридические услуги родившемуся в США экспатрианту Биллу Браудеру в связи с попытками правительства России экстрадировать его путем использования "красного уведомления" Интерпола. Эти юридические услуги стали результатом ответных действий, предпринятых против Браудера в результате его усилий по поддержке принятия Акта Сергея Магнитского в 2012 году [в США]", - говорится в документе.

Во вторник Рэтклифф выступает в спецкомитете на слушаниях, посвященных его назначению.

Пост директора нацразведки США был создан после терактов 11 сентября 2001 года в рамках масштабной реформы работы американских спецслужб. Он координирует деятельность всех 17 разведывательных ведомств страны.

В России Уильям Браудер был уже дважды осужден заочно и объявлен в международный розыск российскими властями. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к 9 годам лишения свободы. В этом же деле фигурировал и аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском СИЗО. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения, признав его виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

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