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Пандемия коронавируса нового типа

Глава фракции "Слуга народа" предложил завершить карантин в Раде 18 мая

Последний раз украинские депутаты собирались в зале заседаний в пленарном режиме 6 марта

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Постановление о завершении карантина в Верховной раде 18 мая зарегистрировано на сайте украинского парламента. Автором постановления, которое появилось во вторник в числе зарегистрированных, стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Согласно документу, Раде предлагается перейти "к календарному плану работы с 18 мая".

Последний раз депутаты собирались в зале заседаний в пленарном режиме 6 марта. Карантин в Раде был введен 12 марта соответствующим распоряжением спикера Дмитрия Разумкова. С этого времени депутатам разрешалось работать в комитетах, депутатских комиссиях и группах. Рада также несколько раз собиралась на внеочередные заседания.

В понедельник правительство Украины продлило карантин в связи с распространением коронавируса до 22 мая. Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничения. В частности, послабления коснутся работы парков, скверов и зон отдыха. Правительство также разрешило работать салонам красоты и некоторым магазинам. На следующей неделе должны заработать летние площадки под открытым небом общепитов, начнется оптово-розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, после 11 мая на Украине разрешат работать стоматологиям, нотариальным конторам, сервисам бытовой техники, музеям. Будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

По данным украинского Минздрава, в стране подтверждено 12 697 случаев коронавируса, в том числе 366 - за последние сутки. При этом зафиксировано 316 летальных случаев, вылечились 1 875 пациентов.

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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