Президент Румынии потребовал реформировать Конституционный суд

БУХАРЕСТ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести в стране реформу Конституционного суда. Об этом он заявил во вторник в выступлении, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

Глава государства выступил с этим требованием после того, как стало известно о том, что бывшая глава Национального управления по борьбе с коррупцией Лаура Кодруцэ Кевеши выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) процесс против румынского государства. Судьи постановили, что в ходе ее смещения с этого поста в Румынии были нарушены ее права на справедливый процесс и на свободу слова. Президент Йоханнис издал декрет о смещении Кевеши 9 июля 2018 года в результате решения Конституционного суда и по требованию тогдашнего министра юстиции Тудорела Тоадера.

"Это беспрецедентное решение ЕСПЧ, касающееся органа власти, который является гарантом верховенства конституции, не может остаться без последствий", - заявил во вторник Йоханнис. "Сегодняшнее решение ЕСПЧ показывает, если это еще было нужно, необходимость реформы этого учреждения на конституционном уровне", - сказал он.

В свою очередь, представитель оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Лучиан Ромашкану отметил, что "ЕСПЧ констатировал лишь, что Кевеши не имела возможности опротестовать декрет президента, в чем нельзя обвинять какую-либо инстанцию в Румынии". "Если есть какая-то проблема в законодательстве, мы ее исправим после того, как увидим обоснование решения ЕСПЧ", - добавил он.

46-летняя Лаура Кодруцэ Кевеши занимала пост генерального прокурора Румынии с 2006 по 2012 год, затем возглавляла Национальное управление по борьбе с коррупцией с 2013 по 2018 год. Под ее руководством прокуроры предъявили обвинения 14 министрам или бывшим министрам, 43 парламентариям и более 260 местным депутатам. Среди них бывший лидер СДП Ливиу Драгня, считавшийся самым влиятельным политиком в стране.

В июле прошлого года Кевеши была смещена с поста главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией. Она оспорила это решение в ЕСПЧ, заявив, что были нарушены ее права, и одновременно выдвинула свою кандидатуру на пост главы Европейской прокуратуры, который заняла в сентябре 2019 года. В Румынии у Кевеши неоднозначная репутация. Одни утверждают, что она добилась выдающихся результатов в борьбе с коррупцией. Другие обвиняют ее в многочисленных злоупотреблениях и в политических пристрастиях.