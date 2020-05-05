{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Румынии потребовал реформировать Конституционный суд

Клаус Йоханнис выступил с этим требованием после того, как стало известно о том, что бывшая глава Национального управления по борьбе с коррупцией Лаура Кодруцэ Кевеши выиграла в Европейском суде по правам человека процесс против румынского государства

БУХАРЕСТ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести в стране реформу Конституционного суда. Об этом он заявил во вторник в выступлении, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

Глава государства выступил с этим требованием после того, как стало известно о том, что бывшая глава Национального управления по борьбе с коррупцией Лаура Кодруцэ Кевеши выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) процесс против румынского государства. Судьи постановили, что в ходе ее смещения с этого поста в Румынии были нарушены ее права на справедливый процесс и на свободу слова. Президент Йоханнис издал декрет о смещении Кевеши 9 июля 2018 года в результате решения Конституционного суда и по требованию тогдашнего министра юстиции Тудорела Тоадера.

"Это беспрецедентное решение ЕСПЧ, касающееся органа власти, который является гарантом верховенства конституции, не может остаться без последствий", - заявил во вторник Йоханнис. "Сегодняшнее решение ЕСПЧ показывает, если это еще было нужно, необходимость реформы этого учреждения на конституционном уровне", - сказал он.

В свою очередь, представитель оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Лучиан Ромашкану отметил, что "ЕСПЧ констатировал лишь, что Кевеши не имела возможности опротестовать декрет президента, в чем нельзя обвинять какую-либо инстанцию в Румынии". "Если есть какая-то проблема в законодательстве, мы ее исправим после того, как увидим обоснование решения ЕСПЧ", - добавил он.

46-летняя Лаура Кодруцэ Кевеши занимала пост генерального прокурора Румынии с 2006 по 2012 год, затем возглавляла Национальное управление по борьбе с коррупцией с 2013 по 2018 год. Под ее руководством прокуроры предъявили обвинения 14 министрам или бывшим министрам, 43 парламентариям и более 260 местным депутатам. Среди них бывший лидер СДП Ливиу Драгня, считавшийся самым влиятельным политиком в стране.

В июле прошлого года Кевеши была смещена с поста главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией. Она оспорила это решение в ЕСПЧ, заявив, что были нарушены ее права, и одновременно выдвинула свою кандидатуру на пост главы Европейской прокуратуры, который заняла в сентябре 2019 года. В Румынии у Кевеши неоднозначная репутация. Одни утверждают, что она добилась выдающихся результатов в борьбе с коррупцией. Другие обвиняют ее в многочисленных злоупотреблениях и в политических пристрастиях.

Теги
РумынияЙоханнис, Клаус
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти США не знают, где именно появился коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС