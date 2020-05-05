Пентагон: международное сообщество не должно допустить повторения Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Международное сообщество через 75 лет после победы над фашизмом не должно допустить повторения Второй мировой войны. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Несомненно, [Вторая мировая война] была самым разрушительным конфликтом в истории человечества. Семь с половиной десятилетий мы живем без войн между великими державами. Мы должны принять на себя обязательство, что это никогда не повторится", - отметил генерал.

Он также напомнил, что "несколько сотен тысяч американских военнослужащих" погибли во время Второй мировой войны.