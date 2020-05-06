В США заявили, что в КНДР достраивают новую площадку для пуска баллистических ракет

ТАСС, 6 мая. КНДР вышла на финальную стадию строительства нового объекта в районе Пхеньянского международного аэропорта, который, вероятно, может быть использован для запуска межконтинентальных баллистических ракет. С таким утверждением во вторник выступил Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

В информации, опубликованной на его сайте, говорится, что новый объект, расположенный в южной части аэропорта, "с высокой долей вероятности связан с усилиями Северной Кореи по развитию ракетной программы". По мнению американских специалистов, возводимая на этом объекте инфраструктура способна размещать межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15", а также любые другие известные баллистические ракеты КНДР. К таким выводам специалисты CSIS пришли на основе снимков, сделанных со спутников.

В КНДР в ноябре 2017 года была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" предполагаемой дальностью более 12 тыс. км, которая способна поразить цель на территории США. С тех пор Пхеньян ни разу не запускал ракеты с такими характеристиками, чтобы, как полагают эксперты, не накалять атмосферу на переговорах с Вашингтоном. В минувшем году на них не было достигнуто серьезного прогресса. В частности, неудачей завершилась состоявшаяся в феврале 2019 года в Ханое вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.