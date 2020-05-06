Суд в Нью-Йорке настоял на проведении первичных выборов, несмотря на пандемию

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Суд в США аннулировал решение об отказе от проведения первичных выборов (праймериз) Демократической партии в штате Нью-Йорк, несмотря на пандемию. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

Судья по южному округу штата Нью-Йорк Анализа Торрес приняла такое решение после того, как в понедельник юристы бывших участников предвыборной гонки - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бизнесмена Эндрю Янга - заявили о том, что в случае, если первичные выборы не состоятся, политикам будет нанесен "необратимый ущерб". Судья согласилась с их доводами, указав, что отказ от проведения выборов нарушит права их и избирателей.

При этом она также отметила, что до перенесенных ранее из-за пандемии с 28 апреля на 23 июня праймериз у руководства местного отделения Демократической партии будет достаточно времени на подготовку их проведения в условиях максимальной безопасности. Кроме того, судья обратила внимание на то, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ранее разрешил всем жителям штата проголосовать на праймериз по почте.

27 апреля счетная комиссия штата приняла решение об отмене праймериз демократов в Нью-Йорке ради сокращения явки населения и снижения числа избирательных участков в условиях пандемии. Отменить их стало возможно после того, как Сандерс отказался от участия в предвыборной гонке и единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства стал бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Газета The New York Times сообщает, что Байден по итогам состоявшихся в нескольких десятках штатов первичных выборов уже заручился поддержкой 1 435 делегатов Национального съезда партии. На съезде, который пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), будет названо имя соперника действующего президента США Дональда Трампа. Для выдвижения уже в первом туре голосования на съезде Байдену необходима поддержка 1 991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.