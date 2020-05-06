{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Суд в Нью-Йорке настоял на проведении первичных выборов, несмотря на пандемию

Юристы бывших участников предвыборной гонки заявили о том, что в случае их отмены политикам будет нанесен "необратимый ущерб"

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Суд в США аннулировал решение об отказе от проведения первичных выборов (праймериз) Демократической партии в штате Нью-Йорк, несмотря на пандемию. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

На эту тему
Их осталось двое. Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

Судья по южному округу штата Нью-Йорк Анализа Торрес приняла такое решение после того, как в понедельник юристы бывших участников предвыборной гонки - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бизнесмена Эндрю Янга - заявили о том, что в случае, если первичные выборы не состоятся, политикам будет нанесен "необратимый ущерб". Судья согласилась с их доводами, указав, что отказ от проведения выборов нарушит права их и избирателей.

При этом она также отметила, что до перенесенных ранее из-за пандемии с 28 апреля на 23 июня праймериз у руководства местного отделения Демократической партии будет достаточно времени на подготовку их проведения в условиях максимальной безопасности. Кроме того, судья обратила внимание на то, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ранее разрешил всем жителям штата проголосовать на праймериз по почте.

27 апреля счетная комиссия штата приняла решение об отмене праймериз демократов в Нью-Йорке ради сокращения явки населения и снижения числа избирательных участков в условиях пандемии. Отменить их стало возможно после того, как Сандерс отказался от участия в предвыборной гонке и единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства стал бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Газета The New York Times сообщает, что Байден по итогам состоявшихся в нескольких десятках штатов первичных выборов уже заручился поддержкой 1 435 делегатов Национального съезда партии. На съезде, который пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), будет названо имя соперника действующего президента США Дональда Трампа. Для выдвижения уже в первом туре голосования на съезде Байдену необходима поддержка 1 991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
China Daily раскритиковала выступления Помпео, назвав их "клоунским шоу"
Госсекретарь США, как пишет издание, использует "любую возможность" для клеветы в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС