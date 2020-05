Додон: Россия и Китай первыми откликнулись на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом

"Нужно признать, что эта пандемия показала who is who, кто настоящий друг и кто в беде всегда будет находиться рядом, даже если у него ситуация тоже очень непростая, - отметил Додон. - Я здесь приведу в пример Россию, Китай, потому что это были первые государства, которые откликнулись. Из европейских стран это была Швейцария, которая сразу приняла решение нам помочь".

Президент Молдавии добавил, что Россия бесплатно предоставила для его страны грузовой самолет Ан-124 "Руслан", на котором были доставлены медикаменты и средства личной защиты из Китая, за что Кишинев благодарен российскому руководству. "В этих сложных условиях - а мы понимаем, что в России тоже все очень непросто, - приняли решение согласно договоренности, которой мы достигли ранее, о предоставлении кредита, - продолжил молдавский лидер. - Поэтому эта пандемия, безусловно, поменяет ситуацию. И еще раз повторюсь: мы увидели, кто есть кто, кто готов в сложной ситуации протянуть руку помощи".

