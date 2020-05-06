Хайнань усилит сотрудничество с другими странами благодаря городам-побратимам

ХАЙКОУ /Китай/, 6 мая. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань планирует развивать тесные партнерские связи с другими странами благодаря укреплению регулярных контактов между городами-побратимами. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местные власти.

"По мере усиления открытости Хайнаня и активизации тесного сотрудничества с другими странами по целому ряду направлений расширение сферы международных дружественных связей на уровне городов играет все более важную позитивную роль", - заявил глава отдела международных связей парткома провинции Ван Шэн.

По его словам, на текущем этапе власти Хайнаня при содействии дипломатических миссий КНР прорабатывают вопрос продвижения побратимских отношений с городами Греции, Израиля, Испании и Португалии. Чиновник уточнил, что с 2018 года, когда китайское руководство объявило о создании на острове экспериментальной зоны свободной торговли, ведется интенсивная работа по укреплению контактов с азиатскими странами, в частности с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сингапуром, Филиппинами, Шри-Ланкой и Японией, а также рядом государств Восточной Европы - Болгарией, Румынией и Сербией.

"В соответствии с программой развития, руководство администрации Хайнаня планирует посетить города-побратимы соответствующих стран, провести встречи с местными властями. Мы будем продвигать диалог с ключевыми представителями коммерческих кругов, перенимать опыт развития партнеров, совместными усилиями форсировать межрегиональное сотрудничество", - подчеркнул Ван Шэн.

Роль форума в Боао

Как уточнил глава отдела международных связей, укреплению контактов Хайнаня с городами других стран на протяжении многих лет способствовал Азиатский экономический форум (АЭФ) в Боао, проводимый ежегодно на восточном побережье острова.

"При содействии этой площадки были организованы такие мероприятия, содействующие развитию отношений между городами-побратимами, как форум "Стратегия островного туризма", диалог на уровне мэров и губернаторов в формате "Китай - АСЕАН", а также мероприятие "Китай и Камбоджа: путь, полный надежд". Они помогают продвигать прагматическое сотрудничество, укреплять дипломатические контакты, способствуют усилению открытости нашего региона ", - пояснил Ван Шэн.

Он напомнил, что с 1995 года Хайнань сотрудничает с южнокорейской островной курортной провинцией Чеджудо, губернатор которой принимал участие в АЭФ. Благодаря межрегиональному диалогу, нацеленному на стимулирование взаимодействия Хайнаня с АСЕАН, более активно реализуется китайская стратегия по формированию в Юго-Восточной Азии "человеческого сообщества с единой судьбой". Более того, за счет таких механизмов взаимодействия в прошлом году были подписаны соглашения о развитии побратимских связей с отдельными регионами Сербии и Швеции.

Сотрудничество в борьбе с пандемией и катаклизмами

Как проинформировали хайнаньские власти, контакты между городами-побратимами стали надежной основой при взаимодействии КНР с другими странами для борьбы с пандемией нового коронавируса, а также с природными катаклизмами. Например, наиболее давний партнер Хайнаня - японская префектура Хёго - ранее направил острову более 100 тыс. масок. Впоследствии южная китайская провинция предприняла аналогичные шаги, оказав содействие Японии.

По словам Ван Шэна, подобная взаимная поддержка, оказываемая на уровне регионов, уже стала традицией. Так, Хайнань послал гуманитарную помощь японской стороне в 2018 году, после сверхмощного тайфуна "Чеби", который причинил значительный ущерб отдельным регионам страны, а также после разрушительного землетрясения в Кобе, произошедшего в 1995 году.

Согласно официальной статистике, в период наиболее напряженной борьбы со вспышкой нового коронавируса Хайнань получил материальную поддержку от более чем 20 зарубежных городов-побратимов. После того как южная китайская провинция справилась с эпидемией, она в ответ направила медицинские маски, защитные костюмы, жидкость для дезинфекции в 29 населенных пунктов других стран, с которыми регион постоянно поддерживает партнерские отношения, поскольку они тоже оказались вынуждены преодолевать аналогичные трудности.

"За многие годы Хайнань расширил сферу взаимодействия с регионами других стран и поддерживает дружественные межрегиональные контакты уже со всеми пятью континентами нашей планеты", - подчеркнул Ван Шэн.

По данным китайских властей, Хайнань развивает тесные отношения с 64 зарубежными городами, в том числе с российскими - Владимиром (побратим административного центра провинции города Хайкоу), Ялтой, Хабаровском и Красногорском Московской области (поддерживают тесные связи с Санья).