Украинская оппозиция назвала своей победой остановку медицинской реформы

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Решение действующей власти приостановить внедрение медицинской реформы, начатой при президенте Петре Порошенко, является победой оппозиции и здравого смысла. Такое заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) распространила в среду пресс-служба партии.

"Остановка медицинской реформы, начатой при [Петре] Порошенко бывшим и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, - это победа медиков, оппозиции и здравого смысла", - говорится в заявлении.

Во вторник министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о приостановке реализации второго этапа медицинской реформы в связи с необходимостью исправить ситуацию с недостаточным финансированием государственных медицинских учреждений. Таким образом, подчеркнули в оппозиции, министр признал, "что продолжение губительного эксперимента имени Порошенко-Супрун над медициной чревато увольнением 50 тыс. медиков, закрытием более 330 больниц и острым дефицитом финансовых средств еще для 1 тыс. медучреждений".

Вместе с тем ОПЗЖ выразила сожаление, что власти для признания ошибочности "реформы" понадобилась эпидемия, глубочайший кризис в отрасли и массовые протесты медиков. В партии также напомнили, что с первых дней обсуждения "антинародного эксперимента над медициной" оппозиция выступала его главным критиком. В частности, в феврале 2018 года оппозиционные депутаты оспорили реформу в Конституционном суде Украины. "Считаем, что остановка медреформы - это только первый шаг к пересмотру всего антинародного и разрушительного курса, которым вели страну последние шесть лет. Необходимо отменить все антисоциальные решения, ограничивающие права украинских граждан", - заключили в ОПЗЖ.

О медреформе

Медицинская реформа на Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы должны были выбрать себе семейного врача и подписать с ним декларацию. Старт второго этапа реформы планировался изначально на 1 июля 2019 года, но его перенесли на 1 апреля 2020 года.

Второй этап реформы предполагал изменение механизма финансирования медучреждений. В соответствии с реформой им должны платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы должны сниматься с довольствия, закрываться либо в них должен быть сокращен персонал.

Чтобы получать финансирование из госбюджета, медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья (НСЗ). Для этого надо выполнить ряд условий: пройти процесс "автономизации", иметь компьютерную технику и подключиться к общей медицинской базе, а также располагать необходимым оборудованием. Всего на Украине, не считая неподконтрольных территорий на востоке страны, примерно 1800 больниц.

Внедрение реформы означало бы сокращение медперсонала, а также закрытие многих больниц в малонаселенной местности.

В последнее время второй этап реформы стал критиковать министр здравоохранения Максим Степанов. В ходе своих ежедневных брифингов он несколько раз заявлял, что реформа приведет к сокращению штата больниц. С резкой критикой второго этапа реформы выступил 4 мая и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не допустит проведения реформы в нынешнем виде, и призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения этих вопросов.