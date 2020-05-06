Кабмин Украины снял с рассмотрения вопрос о подготовке к празднованию 75-летия Победы

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины Победы был снят с рассмотрения в среду на заседании правительства после заявления премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев отказывается от массовых мероприятий 9 мая из-за пандемии. Такое решение было принято по инициативе министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

"В связи с заявлением, которое вы (премьер - прим. ТАСС) сейчас сделали, просьба снять с рассмотрения пункт 5.1", - заявил министр. Документ предусматривал ряд поручений министерствам, центральным органам исполнительной власти, а также Киевской и областным государственным администрациям. Речь шла о проведении 8 и 9 мая мемориальных, торжественных, культурно-художественных, научно-просветительских, военно-патриотических и других тематических мероприятий.

Минфин и Национальный банк должны были выпустить памятную монету по случаю 75-летия Победы над нацизмом, а Мининфраструктуры и компания "Укрпочта" - соответствующую тематическую почтовую марку. Предполагалось проведение ряда мероприятий на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве с участием военных оркестров и личного состава Вооруженных сил.

Премьер Украины заявил в среду на заседании, что массовые мероприятия 9 Мая на Украине проводиться в этом году не будут в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Шмыгаль поручил главам областных администраций обеспечить "индивидуальное чествование ветеранов". Он уточнил, что это касается ветеранов Второй мировой войны, в число которых украинские власти включают и ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Согласно документу, 8 мая на Украине с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником.