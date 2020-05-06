В МИД КНР заявили, что происхождение коронавируса должны изучать ученые, а не Помпео

ТАСС, 6 мая. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в среду на брифинге, что в распоряжении госсекретаря США Майкла Помпео нет никаких доказательств утечки нового коронавируса из лаборатории Уханя. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Господин Помпео <...> не приводит доказательств [утечки коронавируса из лаборатории], потому что их просто не существует, - отметила Хуа Чуньин. - Этим вопросом (о происхождении вируса - прим. ТАСС) должны заниматься ученые и специалисты в области эпидемиологии, а не политики, говорящие неправду для решения внутриполитических задач".

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувшее воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Госсекретарь также в обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.