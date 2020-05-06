КС Испании изучит иск против указа о введении режима повышенной готовности из-за пандемии

МАДРИД, 6 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению жалобу крайне правой партии "Вокс" против правительственного декрета о введении в стране режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе судебной инстанции.

В документе отмечается, что суд "принял к рассмотрению обжалование со ссылкой на неконституционность, которое представили более 50 депутатов парламентской группы "Вокс" против" указа от 14 марта, "в котором объявляется о режиме повышенной готовности для урегулирования кризиса, вызванного COVID-19". Крайне правые также обжаловали декреты о продлении действия этих мер.

Как считает партия, указ о введении режима предусматривал определенные ограничения, которые могли быть одобрены лишь при режиме чрезвычайного положения.

14 марта Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности в стране на 15 дней. Для его дальнейшего продления требовалось также одобрение парламента. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. В среду в палате проходит заседание по вопросу продления действия режима до 24 мая.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25 857 пациентов умерли. При этом уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается. В этой связи правительство королевства постепенно смягчает ограничительные меры.