Джонсон надеется начать ослабление карантина в Великобритании с 11 мая

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется уже с 11 мая приступить к снятию ограничений, введенных в королевстве 23 марта в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом глава правительства заявил в среду, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента.

Ранее карантин в Соединенном Королевстве был продлен до 7 мая, и ожидалось, что именно в этот день британские власти ознакомят граждан страны с планом по постепенному ослаблению ограничений. Однако Джонсон заявил, что это будет сделано только 10 мая.

"Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней, - сказал глава кабмина. - Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность".

Джонсон также пообещал, что к концу мая в стране будет проводиться по 200 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. К началу мая этот показатель удалось довести до 100 тыс. в сутки.

По информации британского Минздрава, на 5 мая количество летальных исходов в Великобритании достигло 29,4 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило 195 тыс. Страна вышла на второе место в мире после США по числу смертей, связанных с новым коронавирусом. По оценкам газеты The Times, опирающейся на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства, к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек, что почти вдвое больше официальной цифры.