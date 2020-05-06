{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Джонсон надеется начать ослабление карантина в Великобритании с 11 мая

Все детали правительственного плана будут опубликованы 10 мая, указал премьер-министр страны

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется уже с 11 мая приступить к снятию ограничений, введенных в королевстве 23 марта в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом глава правительства заявил в среду, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее карантин в Соединенном Королевстве был продлен до 7 мая, и ожидалось, что именно в этот день британские власти ознакомят граждан страны с планом по постепенному ослаблению ограничений. Однако Джонсон заявил, что это будет сделано только 10 мая.

"Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней, - сказал глава кабмина. - Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность".

Джонсон также пообещал, что к концу мая в стране будет проводиться по 200 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. К началу мая этот показатель удалось довести до 100 тыс. в сутки.

По информации британского Минздрава, на 5 мая количество летальных исходов в Великобритании достигло 29,4 тыс., число подтвержденных случаев инфицирования составило 195 тыс. Страна вышла на второе место в мире после США по числу смертей, связанных с новым коронавирусом. По оценкам газеты The Times, опирающейся на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства, к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек, что почти вдвое больше официальной цифры.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Разведка США выясняет, откуда именно началось распространение нового коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС