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75-летие Победы

Мэры украинских городов сообщили о планах празднования Дня победы в условиях карантина

Жителей призвали соблюдать ограничения

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Жители Украины смогут отметить День Победы в условиях карантина у себя дома, несмотря на отмену массовых мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции. О том, как будет происходить 9 мая в крупных украинских городах празднование 75-летия Победы над гитлеровской Германией, сообщает в среду издание "Страна" со ссылкой на заявления мэров этих населенных пунктов.

Киев и Днепр - День Победы в соцсетях, полиция на улицах

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома 8 и 9 мая и соблюдать карантинные ограничения, а также попросил политиков не использовать эти праздничные дни для дестабилизации ситуации. Вместо возложения цветов Кличко предложил позвонить ветеранам по телефону и поделиться в соцсетях историями о своих близких - участниках войны.

Мэр Киева предупредил, что в праздничные дни в столице Украины усиленную службу будет нести полиция и "муниципальная стража" (структура по поддержанию общественного порядка, подчиняющаяся киевским городским властям). "Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице будут нести усиленную службу полиция и муниципальная стража. Для обеспечения правопорядка", - заявил Кличко.

По данным издания "Страна", в состав киевской муниципальной стражи входят члены ультраправых националистических организаций, которые в прошлые годы пытались атаковать марши "Бессмертного полка" в столице Украины.

Мэр Днепра (бывшего Днепропетровская) Борис Филатов дал жителям рекомендации, похожие за те, с которыми выступил мэр Киева Кличко. На своей странице в Facebook Филатов призвал горожан делиться в соцсетях историями о пережитом их родными во время Второй мировой войны. Мэр сообщил, что имена ветеранов, о которых жители города напишут в соцсетях, будут высвечены на здании горсовета при помощи лазерной аппаратуры. Для этого запись в сети с именем ветерана нужно будет сопроводить пометкой-хэштегом "Герои Днепра".

Харьков: "Бессмертный полк" на балконах

Ранее власти Харькова готовились к массовому шествию "Полка Бессмертной Победы", который должен был пройти по главной улице города, Сумской, до Мемориала славы, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая на центральной площади Свободы должен был пройти праздничный концерт.

Из-за карантина эти планы были отменены, но от идеи "Бессмертного полка" не отказались. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан 9 мая в 12:00 выйти на балконы с фотографиями родных - участников Великой Отечественной войны и провести общегородскую минуту молчания в память и в знак благодарность их подвигу.

Мэр Харькова уточнил, что часть подготовки к акции "Бессмертный полк" город готов взять на себя и помочь всем желающим. Он пообещал, что по звонку приедут волонтеры, которые распечатают фото и вернут их оригиналы вместе с копиями в рамке. На своей странице в Facebook Кернес указал номера телефонов своих помощников.

Мэр также сообщил, что жители Харькова смогут прийти к Мемориалу славы с соблюдением карантинных мер по поддержанию социальной дистанции.

Запорожье и Николаев - телемарафон

Власти Запорожья и Запорожской области сообщили, что 9 - 11 мая жители города смогут возложить цветы к памятникам небольшими группами не более 10 человек, при этом необходимо будет надеть маски и соблюдать меры по поддержанию дистанции. Предполагается, что представители местной власти возложат цветы к главным мемориалам города. Обсуждается возможность зажжения Вечного огня на алее Боевой славы в Запорожье.

Представители некоторых общественных организаций Запорожья анонсировали на 9 мая автопробег "Полк победы" и возложение цветов к памятникам и мемориалам. На одном из местных телеканалов 9 мая пройдет телемарафон, посвященный Дню Победы.

Такой же телемарафон пообещал провести 9 мая мэр Николаева Александр Сенкевич. "8 мая у нас день траура, а 9 мая День Великой Победы, - сказал он в видеобращении, размещенном на его с странице в Facebook. - К сожалению, несмотря на то, что у нас довольно круглая дата - 75 лет со Дня Победы, этот день будет проходить, скажем так, с ограниченными мероприятиями и при ограниченном количестве людей. Мне сложно сказать, как мы будем, скажем так, праздновать. Одно могу сказать, это будет телемарафон". Мэр Николаева призвал всех политиков и активистов отказаться от личного посещения пожилых людей.

Массовые мероприятия 9 Мая на Украине проводиться в этом году не будут в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом в среду на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. После этого заявления кабмин Украины снял с рассмотрения вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины Победы.

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Согласно документу, 8 мая на Украине с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником.

Теги
УкраинаКличко, Виталий Владимирович75-летие ПобедыШмыгаль, Денис Анатольевич
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