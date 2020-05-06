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Правительство Украины порекомендовало Раде "вернуть" в госсобственность собор в Крыму

В Киеве считают, что в Крыму "системно нарушают права религиозных общин"

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило проект постановления Верховной рады с положением о передаче в собственность государства помещения в Симферополе, которым в настоящий момент владеет правительство Республики Крым. Так как на Украине отказываются признавать воссоединение Крыма с Россией, то считают возможным лишить власти региона прав на здание, которое ранее занимали раскольники из Киевского патриархата, а позже из так называемой Православной церкви Украины.

Речь идет о здании на улице Севастопольской, где с 2002 по 2019 год неканоническая церковь арендовала помещение для своего собора. После событий 2014 года данной религиозной организации предложили оформить имущество в российском правовом поле, что ее представители сделать отказались. Позже, как сообщали местные СМИ, выяснилось, что по данному адресу вместо церкви была зарегистрирована фирма, торгующая лекарственными препаратами. В июне 2019 года Арбитражный суд Республики Крым постановил расторгнуть договор аренды с бывшим собственником, а имущество передать региону.

"Кабинет министров рекомендует Верховной раде принять постановление, которым временно, на период действия закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", передать собор из собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность", - говорится в среду в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

В сообщении также указано, что в Крыму якобы системно нарушают права религиозных общин. При этом в ведомстве подчеркнули, что Православная церковь Украины "единственная", кто отказался от перерегистрации.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно, президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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