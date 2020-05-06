На Украине идет досудебное разбирательство против главы офиса президента

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) ведут досудебное разбирательство против главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в ответе президента страны Владимира Зеленского на электронную петицию, в которой главу государства призывают наказать Ермака за государственную измену.

"Относительно высказываний о Ермаке и других лицах необходимо отметить, что ГБР и СБУ ведут досудебное расследование для проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования общественность будет проинформирована", - ответил президент на публичное обращение, которое набрало необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей. В нем, в частности, указано, что договоренность о создании консультативного совета, достигнутая при участии Ермака на заседании Контактной группы 11 марта, противоречит интересам Украины, за это автор петиции требует привлечь главу офиса президента к уголовной ответственности.

Зеленский уточнил, что Ермак присутствовал на встрече в Минске для "оценки выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже". Отдельно подчеркивается, что подписанный в Минске документ носит декларативный характер, не наделяет республики Донбасса легитимностью в глазах Киева и "не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках контактной группы".

В начале апреля депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", которую возглавляет экс-президент Петр Порошенко, Алексей Гончаренко заявил, что в ответ на его запрос СБУ сообщила, что не усматривает состава преступления в действиях Ермака, поддержавшего создание консультативного совета.

Консультативный совет

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло при участии заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать консультативный совет в составе политической подгруппы. В совет, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти десять представителей от Украины, десять - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая площадка появится на переговорах 26 марта, но этого не произошло.

Несколько дней спустя Ермак выступил со специальным заявлением, в котором объявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета только после обсуждения этого с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной радой. При этом глава офиса президента подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями республик Донбасса.

Скандал с "прослушкой"

Запрос возбудить уголовное дело против Ермака за подписание договоренностей по Донбассу совпал по времени со скандалом, в который оказался брат главы офиса президента. 29 марта депутат от президентской партии "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, предлагает за вознаграждение устроить неназванных лиц на должности в органах власти. Для проверки по факту возможного совершения преступления Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело.

В свою очередь в Государственном бюро расследований уже по заявлению Андрея Ермака открыли уголовное производство против Лероса и еще нескольких неизвестных сотрудников правоохранительных органов, которые якобы организовали наблюдение за братом главы офиса президента.