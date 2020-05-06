Зеленский раскритиковал идею о пятипроцентном барьере на местных выборах

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на инициативу некоторых политиков ввести пятипроцентный общенациональный барьер на местных выборах, что значительно усложнит небольшим партиям доступ в местные советы. Об этом он заявил в среду в телеобращении.

"Несколько слов о политике, но тоже, так сказать, в контексте медицины. Дело в том, что у отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, пролезть в местные органы власти. Фактически [они хотят] лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему", - сказал президент.

"Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины, и президент является гарантом соблюдения этого права. Поэтому никаких двух третей, пяти процентов или других схем не будет", - заверил Зеленский. Он сказал, что это позиция и его, и партии "Слуга народа". "А старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-либо регионе у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство", - отметил Зеленский.

Предлагаемые изменения в законодательство

Сейчас в Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях размера залога для регистрации избирательных списков партий в областные советы и советы городов с количеством избирателей от 90 тыс., а также кандидатов в мэры. Предлагается сделать критериями попадания партии в местные советы избирательную кампанию не менее чем в 2/3 областей и пятипроцентный проходной барьер в целом по стране. По нынешнему закону партия может ограничивать свое участие в выборах даже одним регионом или городом, в котором она и должна взять минимум 5% голосов избирателей.

Соавтор Избирательного кодекса, экс-депутат Рады Александр Черненко ранее объяснил, что законопроект предлагает исходить в расчетах из каждых 90 тыс. избирателей. То есть залог уменьшается в девять раз. К примеру, кандидату в мэры Одессы по новым правилам придется выложить не 1,36 млн гривен, а только 152 тыс. гривен. "Фактически мы возвращаемся к суммам залога на местных выборах 2015 года с поправкой на увеличившуюся минимальную зарплату", - заявил Черненко.

В принятом в прошлом году Избирательном кодексе размер залога высчитывается по следующей формуле: четыре минимальные зарплаты (одна "минималка" составляет 4 тыс. 723 гривен) на каждые 10 тыс. избирателей единого областного или городского избирательного округа. При этом, по мнению Черненко, 5-процентным барьером можно "избавиться от партийной регионализации, закрыв путь на выборы политпроектам местных "феодалов", интересы которых редко заходят дальше интересующей их области или даже города".