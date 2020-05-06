Спецпредставитель США по Афганистану Халилзад отправился в Доху для переговоров с талибами

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху для новых переговоров с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США.

"Спецпредставитель США по урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад отправился 5 мая в Доху, Нью-Дели и Исламабад. В Дохе спецпредставитель Халилзад встретится с представителями "Талибана", чтобы добиваться полного выполнения соглашения между США и движением", - говорится в документе.

Кроме того, в Нью-Дели Халилзад встретится с представителями индийских властей, "чтобы обсудить важную роль Индии в поддержании мира в Афганистане и регионе". В Исламабаде он встретится с представителями пакистанских властей и "обсудит мирный процесс в Афганистане".

"Во всех городах, где он будет останавливаться, он будет призывать к поддержке немедленного сокращения уровня насилия, ускорению процесса начала межафганских переговоров, а также сотрудничеству всех сторон в борьбе с пандемией COVID-19 в Афганистане", - отмечается в заявлении.

Обострение политических противоречий произошло в Афганистане после 18 февраля, когда Ашраф Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Кандидат в президенты и занимавший в тот момент пост премьер-министра страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Представители движения "Талибан" назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США.