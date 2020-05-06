Верховный суд Израиля утвердил коалиционное соглашение Нетаньяху и Ганца

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Высший суд справедливости Израиля (Верховный суд) отклонил в среду все апелляции с требованиями запретить премьер-министру Биньямину Нетаньяху формировать правительство по итогам выборов 2 марта и отменить коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" главы кабмина и "Кахоль-Лаван" спикера Кнессета (парламента) Бени Ганца. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан".

По данным радиостанции, Нетаньяху и Ганц после этого решения суда договорились привести новое израильское правительство к присяге 13 мая. 20 апреля оба политика подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта. В соответствии с достигнутой договоренностью, Нетаньяху будет премьером первые полтора года, после чего в рамках ротации портфель главы кабинета на 18 месяцев перейдет к Ганцу.

Согласно действующему в Израиле закону, до 23:59 (время совпадает с московским) 7 мая большинство депутатов Кнессета (не менее 61 из 120) должно рекомендовать президенту Реувену Ривлину кандидата, которому после этого будет отведено 14 дней на создание кабинета. Если он все же не сможет этого сделать, страна пойдет уже на четвертые выборы подряд.

По итогам предыдущего голосования по составу парламента 17 сентября 2019 года Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал на 21 день право на такую попытку всему составу Кнессета, но она также не принесла результатов. По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании правительства за 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о его самороспуске и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября.