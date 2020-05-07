В Сербии прекращается действие чрезвычайного положения и отменяется комендантский час

БЕЛГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Народная Скупщина (однопалатный парламент Сербии в рамках смягчения ограничительных мер, введенных в связи с распространением нового коронавируса, поддержала предложение президента и правительства об отмене чрезвычайного положения. Согласно принятому в среду закону, действие режима чрезвычайного положения прекратится в четверг сразу после публикации документа в служебном вестнике, сообщает пресс-служба Скупщины.

Вместе с отменой режима чрезвычайного положения, введенного 15 марта, в стране с четверга прекращает действие ежедневный комендантский час с 18:00 до 05:00 утра. Пожилые граждане (старше 65 лет в городе и старше 70 в сельской местности), которым раньше запрещалось покидать свои дома, снова получают свободу передвижения. Восстанавливается работа детских садов и групп продленного дня в школах.

В то же время премьер Сербии Ана Брнабич, выступая в парламенте, предупредила, что "говорить о победе над СOVID-19 рано". "Мы можем гордиться тем, как мы боролись с эпидемией, мы ставили на первое место человеческую жизнь, а не доллар, евро или политику. Но провозглашать победу рано, в настоящий момент Сербия должна с соблюдением всех мер предосторожности обеспечить быстрое восстановление и экономический рост", - заявила премьер. Таким образом, в силе остается ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в ресторанах, при соблюдении социальной дистанции.

Кроме того, в силе остается запрет массовых собраний, школьники продолжают учиться дистанционно, не возобновят работу театры и кинотеатры. Парки открылись, однако групповые прогулки все еще запрещены. Празднование свадеб, крестин, дней рождений будет разрешено с 15 июня.

Эпидемия в Сербии

Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Сербии составляет 203, инфицированы 9 791 человек. 28 апреля кризисный штаб Сербии дал рекомендации с 4 мая разрешить перевозку общественным транспортом в Нови-Саде, Крагуеваце, Белграде и Нише без включения кондиционеров, с 4 мая восстановить авто- и железнодорожное междугороднее движение, открыть рестораны и кафе. С 8 мая могут начать работать торговые центры, а с 18 мая рекомендуется восстановить авиаперевозки.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. В целом российский сводный отряд, действующий в Республике Сербия, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектах в 30 городах, в том числе обработал более 320 зданий и сооружений общей площадью более 1,42 млн кв. метров, 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.